«Με συντάραξε, με έκανε να αλλάξω»: Το Περού της ηθοποιού Μελίνας Λεφαντζή
«Με συντάραξε, με έκανε να αλλάξω»: Το Περού της ηθοποιού Μελίνας Λεφαντζή
Ένα ταξίδι ζωής, γεμάτο συγκλονιστικές εικόνες.
UPD:
Προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω ένα ταξίδι σε κάποιο μακρινό προορισμό μαζί με τη συνταξιδιώτισσα και λατρεμένη μου φίλη Θεώνη. Το Περού ήταν ένα ταξίδι που μας συντάραξε και μας έκανε να αλλάξουμε. Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, γεμίζεις εικόνες και συνειδητοποιείς ότι πολλές φορές βρίσκεσαι στον μικρόκοσμό σου και δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι σημαντικό σε κάθε ταξίδι να υπάρχει σεβασμός και προστασία προς τα μέρη που πηγαίνουμε αλλά και προς τους ανθρώπους που είναι οι μόνιμοι κάτοικοι.
Το Περού συνδυάζει τέσσερις εποχές και μία δική του. Χρειαζόμασταν όλα τα είδη ντυσίματος, από πολύ ζεστό μπουφάν και ζεστά ρούχα μέχρι μαγιό και σαγιονάρες. Η πρώτη μας στάση ήταν στη λίμνη Τιτικάκα. Στη λίμνη βρίσκονται τα πλωτά νησιά των Ούρος, τα οποία είναι κατασκευασμένα από totora, ένα είδος καλαμιού που φύεται στην περιοχή.
Οι κάτοικοι προσθέτουν τακτικά νέα στρώματα totora, ώστε να συντηρούν την επιφάνειά τους. Η λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 3.800 μέτρων, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και σωστή προετοιμασία για την απότομη αλλαγή υψομέτρου, που μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα και ναυτία. Το κρύο εκεί ήταν πάρα πολύ έντονο και χρειάστηκε να εφοδιαστούμε με γάντια και κασκόλ.
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UPD:
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