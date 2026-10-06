Μεγάλη κατάκτηση για την GRECOTEL στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026
Μεγάλη κατάκτηση για την GRECOTEL στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026
Η πλέον βραβευμένη ελληνική εταιρεία φιλοξενίας με τέσσερα ξενοδοχεία στην κορυφαία δεκάδα της Ελλάδας.
Η GRECOTEL, ο ηγετικός όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα, κατακτά για ακόμα μια φορά την κορυφή στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026, αποσπώντας τις περισσότερες διακρίσεις από κάθε άλλη ελληνική εταιρεία στο διεθνή θεσμό. Τα τέσσερα ξενοδοχεία του ομίλου, THE DOLLI®, The Roc Club, Corfu Imperial και Creta Palace, συγκαταλέγονται στα 10 κορυφαία Hotels & Resorts της Ελλάδας.
Το THE DOLLI® βραβεύεται από τους αναγνώστες του Condé Nast για τέταρτη συνεχή χρονιά — μια αναγνώριση που το συνοδεύει από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του. Το πολυβραβευμένο hôtel-maison της GRECOTEL κατέχει ξεχωριστή θέση στις φετινές διακρίσεις μιας και κατέλαβε την υψηλότερη θέση ανάμεσα στα ξενοδοχεία της Αθήνας τόσο στα UK όσο και στα US Readers’ Choice Awards, ενώ είναι και το μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα που βρίσκεται στο Top 3 και των δύο κατατάξεων. Η νέα αυτή αναγνώριση, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων η ανάδειξή του ως No. 1 City Hotel in Athens και No. 5 City Hotel in Europe στα Travel + Leisure World’s Best Awards από το απαιτητικό ταξιδιωτικό κοινό της αμερικανικής αγοράς, καθώς και η βράβευσή του – για δεύτερη συνεχή χρονιά – με δύο χρυσά κλειδιά από τον διεθνή οδηγό Michelin.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το THE DOLLI® βραβεύεται από τους αναγνώστες του Condé Nast για τέταρτη συνεχή χρονιά — μια αναγνώριση που το συνοδεύει από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του. Το πολυβραβευμένο hôtel-maison της GRECOTEL κατέχει ξεχωριστή θέση στις φετινές διακρίσεις μιας και κατέλαβε την υψηλότερη θέση ανάμεσα στα ξενοδοχεία της Αθήνας τόσο στα UK όσο και στα US Readers’ Choice Awards, ενώ είναι και το μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα που βρίσκεται στο Top 3 και των δύο κατατάξεων. Η νέα αυτή αναγνώριση, έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά σημαντικών επιτυχιών, μεταξύ των οποίων η ανάδειξή του ως No. 1 City Hotel in Athens και No. 5 City Hotel in Europe στα Travel + Leisure World’s Best Awards από το απαιτητικό ταξιδιωτικό κοινό της αμερικανικής αγοράς, καθώς και η βράβευσή του – για δεύτερη συνεχή χρονιά – με δύο χρυσά κλειδιά από τον διεθνή οδηγό Michelin.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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