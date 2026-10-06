Βασιλομανίταρα, κανθαρέλες και ένα ψάθινο καλάθι: Φθινόπωρο στα βουνά του Μετσόβου
Βασιλομανίταρα, κανθαρέλες και ένα ψάθινο καλάθι: Φθινόπωρο στα βουνά του Μετσόβου
Μια μέρα για μανιτάρια στα δάση γύρω από το Μέτσοβο και τη λίμνη Αώου, με έμπειρο συνοδό δίπλα μας.
Πριν μπούμε στο δάσος, ο συνοδός μας, ο κ. Μανώλης, μανιταροσυλλέκτης, έβαλε έναν μόνο κανόνα: κανένα μανιτάρι δεν μπαίνει στο καλάθι αν δεν το δει πρώτα ο ίδιος. Η βροχή των προηγούμενων ημερών καθορίζει τι μπορεί να βρεις. Στα βουνά του Μετσόβου μπορεί να περπατάς ώρα και να βρεις ελάχιστα ή να σταθείς σε ένα σημείο που άλλος θα προσπερνούσε και να γεμίσεις το καλάθι.
Ξεκινήσαμε από το Μέτσοβο και κινηθήκαμε στα γύρω βουνά, περνώντας από όμορφα χωριά της περιοχής, με κατεύθυνση τη λίμνη Αώου και το Ανατολικό Ζαγόρι. Το αυτοκίνητο σταματούσε όπου ο συνοδός μας, έκρινε ότι άξιζε να ψάξουμε. Κατεβαίναμε, παίρναμε τα καλάθια και χωνόμασταν ανάμεσα στα δέντρα. Μαζί μας ήταν και δύο σκυλιά εκπαιδευμένα στην αναζήτηση τρούφας. Σταμάτησαν σε ένα σημείο, άρχισαν να σκάβουν και ο συνοδός πρόλαβε να τη βγάλει από το χώμα πριν από εκείνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ξεκινήσαμε από το Μέτσοβο και κινηθήκαμε στα γύρω βουνά, περνώντας από όμορφα χωριά της περιοχής, με κατεύθυνση τη λίμνη Αώου και το Ανατολικό Ζαγόρι. Το αυτοκίνητο σταματούσε όπου ο συνοδός μας, έκρινε ότι άξιζε να ψάξουμε. Κατεβαίναμε, παίρναμε τα καλάθια και χωνόμασταν ανάμεσα στα δέντρα. Μαζί μας ήταν και δύο σκυλιά εκπαιδευμένα στην αναζήτηση τρούφας. Σταμάτησαν σε ένα σημείο, άρχισαν να σκάβουν και ο συνοδός πρόλαβε να τη βγάλει από το χώμα πριν από εκείνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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