Βασιλομανίταρα, κανθαρέλες και ένα ψάθινο καλάθι: Φθινόπωρο στα βουνά του Μετσόβου

Μια μέρα για μανιτάρια στα δάση γύρω από το Μέτσοβο και τη λίμνη Αώου, με έμπειρο συνοδό δίπλα μας.