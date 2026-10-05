«Από αυτό το νησί δεν λείπει τίποτα»: Tα Κύθηρα της τραγουδίστριας Δήμητρας Σταθοπούλου
«Από αυτό το νησί δεν λείπει τίποτα»: Tα Κύθηρα της τραγουδίστριας Δήμητρας Σταθοπούλου
Η Δήμητρα Σταθοπούλου μάς ταξιδεύει στα Κύθηρα, αποκαλύπτοντας τις ομορφιές, τις γεύσεις και τη μοναδική ενέργεια του νησιού.
Πάντοτε αγαπούσα τη θάλασσα, παρόλο που την φοβόμουν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα καλοκαίρια μας με την οικογένειά μου ήταν πάντα δίπλα στη θάλασσα. Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μάνη ήταν τα μέρη που επισκεπτόμασταν συχνότερα. Τα λάτρευα. Αργότερα, λόγω επαγγέλματος, γνώρισα αρκετά παραθαλάσσια μέρη της πανέμορφης χώρας μας και τα περισσότερα νησιά της. Η ομορφιά ατελείωτη. Αλλά σε όλους μας έχει τύχει να υπάρχουν μέρη στα οποία κάτι μας μαγεύει σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και συνέβη και σε μένα.
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