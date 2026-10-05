Ο Σαμέρ Αντουάν Ντουμέ βρήκε το σπίτι που έψαχνε σε ένα παλιό φροντιστήριο στο Κουκάκι
Ο Σαμέρ Αντουάν Ντουμέ βρήκε το σπίτι που έψαχνε σε ένα παλιό φροντιστήριο στο Κουκάκι
Από τον Λίβανο στο Ντουμπάι και, τελικά, στην Αθήνα, ο Σαμέρ δημιούργησε ένα σπίτι στα μέτρα του.
UPD:
Από τον Λίβανο και δέκα χρόνια στο Ντουμπάι, σε ένα πρώην φροντιστήριο στην Οδυσσέα Ανδρούτσου που έγινε σπίτι, κατάστημα και προσωπικό καταφύγιο. Ο Σαμέρ μάς ανοίγει την πόρτα του και εξηγεί γιατί, από όλες τις πόλεις στις οποίες θα μπορούσε να είχε καταλήξει, διάλεξε τελικά την Αθήνα.
Στο υπνοδωμάτιο του Σαμέρ Αντουάν Ντουμέ υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο κιλίμι, ένα κρεβάτι με λινά σκεπάσματα σε ήσυχους τόνους, μια πορτοκαλί ξύλινη συρταριέρα και δύο κόκκινες μεταλλικές ραφιέρες όπου τα ρούχα είναι διπλωμένα σε μικρές στοίβες. Δεν υπάρχουν ντουλάπες για να εξαφανίσουν τα πράγματα, ούτε ιδιαίτερη διάθεση να εξαφανιστούν. Στον διάδρομο, μια μεγάλη φωτογραφία παραμένει ακουμπισμένη στον τοίχο, ακόμη τυλιγμένη, ενώ μπροστά της βρίσκονται τρία ζευγάρια παπούτσια. Λίγο παρακάτω, ένα παλιό μαύρο τηλέφωνο επιβιώνει στον τοίχο και μια αφίσα από την έκθεση Alice: Curiouser and Curiouser του V&A περιμένει στο πάτωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο υπνοδωμάτιο του Σαμέρ Αντουάν Ντουμέ υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο κιλίμι, ένα κρεβάτι με λινά σκεπάσματα σε ήσυχους τόνους, μια πορτοκαλί ξύλινη συρταριέρα και δύο κόκκινες μεταλλικές ραφιέρες όπου τα ρούχα είναι διπλωμένα σε μικρές στοίβες. Δεν υπάρχουν ντουλάπες για να εξαφανίσουν τα πράγματα, ούτε ιδιαίτερη διάθεση να εξαφανιστούν. Στον διάδρομο, μια μεγάλη φωτογραφία παραμένει ακουμπισμένη στον τοίχο, ακόμη τυλιγμένη, ενώ μπροστά της βρίσκονται τρία ζευγάρια παπούτσια. Λίγο παρακάτω, ένα παλιό μαύρο τηλέφωνο επιβιώνει στον τοίχο και μια αφίσα από την έκθεση Alice: Curiouser and Curiouser του V&A περιμένει στο πάτωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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