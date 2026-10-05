Στο Αγάπι της Τήνου, μια έκθεση για όσα μας κρατούν ενωμένους
Στο Αγάπι της Τήνου, μια έκθεση για όσα μας κρατούν ενωμένους
Έκθεση καλλιτεχνών, δράσεις γαστρονομίας, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις και προβολές αναδεικνύουν την έννοια της φροντίδας.
Συνώνυμη της τρυφερότητας, η φροντίδα, ενυπάρχει σε οποιαδήποτε χειρονομία προσφοράς, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, ενώνει τόπους και μέρη γι’ αυτό και θα μπορούσε να παραλληλιστεί με ένα αόρατο νήμα. Η τέχνη έχει τον τρόπο να μας το υποδείξει, όπως μέσα από την εικαστική έκθεση «Το αόρατο νήμα υφαίνει» που πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 25 Οκτωβρίου στον παραδοσιακό οικισμό Αγάπι της Τήνου.
Στον πυρήνα της εκθεσιακής αφήγησης βρίσκεται η έννοια της φροντίδας ως πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία που συνδέεται οργανικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων. Η θέση αυτή έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο το μυθιστόρημα του Ίταλο Καλβίνο, «Αόρατες Πόλεις», όπου ένας τόπος δεν ορίζεται από τα όριά του, αλλά από τις σχέσεις, τις αφηγήσεις και τα αόρατα δίκτυα που τον συγκροτούν. Συνεπώς, στο «αόρατο νήμα υφαίνει», διερευνάται η ιστορική σχέση μιας κοινότητας με τον τόπο της, αντιμετωπίζοντας το νησί της Τήνου και το αγροτικό χωριό Αγάπι, ως μία κιβωτό μνήμης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στον πυρήνα της εκθεσιακής αφήγησης βρίσκεται η έννοια της φροντίδας ως πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία που συνδέεται οργανικά με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων. Η θέση αυτή έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο το μυθιστόρημα του Ίταλο Καλβίνο, «Αόρατες Πόλεις», όπου ένας τόπος δεν ορίζεται από τα όριά του, αλλά από τις σχέσεις, τις αφηγήσεις και τα αόρατα δίκτυα που τον συγκροτούν. Συνεπώς, στο «αόρατο νήμα υφαίνει», διερευνάται η ιστορική σχέση μιας κοινότητας με τον τόπο της, αντιμετωπίζοντας το νησί της Τήνου και το αγροτικό χωριό Αγάπι, ως μία κιβωτό μνήμης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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