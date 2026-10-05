Πληρώνω με κάρτα ή κάνω συνάλλαγμα; Τι συμφέρει σε έναν προορισμό εκτός ευρώ;
Πληρώνω με κάρτα ή κάνω συνάλλαγμα; Τι συμφέρει σε έναν προορισμό εκτός ευρώ;
Χρήσιμες συμβουλές για ένα ζήτημα που προκύπτει πριν από σχεδόν κάθε ταξίδι μας.
Έχετε κλείσει εδώ και καιρό τα αεροπορικό σας εισιτήρια και το ξενοδοχεία ενώ η βαλίτσα είναι σχεδόν έτοιμη από μέρες. Όλα μοιάζουν πανέτοιμα για τη μεγάλη μέρα, όμως, λίγο πριν από ένα ταξίδι σε μία χώρα που δεν χρησιμοποιεί ευρώ, εμφανίζεται συνήθως ένα από τα πιο πρακτικά ερωτήματα: να αλλάξετε χρήματα πριν φύγετε ή να πληρώνετε με κάρτα στον προορισμό;
Από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Βουδαπέστη, την Πράγα ή το Βουκουρέστι, κάθε ταξίδι σε χώρα με διαφορετικό νόμισμα φέρνει μαζί του ισοτιμίες, πιθανές προμήθειες και μικρές επιλογές που, αν γίνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορούν τελικά να επηρεάσουν αισθητά το συνολικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Βουδαπέστη, την Πράγα ή το Βουκουρέστι, κάθε ταξίδι σε χώρα με διαφορετικό νόμισμα φέρνει μαζί του ισοτιμίες, πιθανές προμήθειες και μικρές επιλογές που, αν γίνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορούν τελικά να επηρεάσουν αισθητά το συνολικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα