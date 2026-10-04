Μπουτάν: Ταξίδι σε έναν κόσμο διαφορετικό
Μπουτάν: Ταξίδι σε έναν κόσμο διαφορετικό
Από τις χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων έως τα αρχαία μοναστήρια, το Μπουτάν αποκαλύπτει έναν κόσμο αυθεντικό και διαφορετικό.
Γνωρίστε τη μικρή χώρα των Ιμαλαΐων όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό της, αλλά και επειδή μεριμνά για την ευημερία των πολιτών της με βάση τη φιλοσοφία της «Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας».
Σκαρφαλωμένο στο ανατολικό άκρο των Ιμαλαΐων, ανάμεσα στην Κίνα και την Ινδία, το μικρό βασίλειο του Μπουτάν ήταν ανέκαθεν τυλιγμένο σε ένα πέπλο μυστηρίου. Από τις υποτροπικές κοιλάδες του νότου μέχρι τα αλπικά τοπία και τις χιονισμένες κορυφές του βορρά, το χαρακτηρίζει μια εντυπωσιακή ποικιλία τοπίων και οικοσυστημάτων.
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Σκαρφαλωμένο στο ανατολικό άκρο των Ιμαλαΐων, ανάμεσα στην Κίνα και την Ινδία, το μικρό βασίλειο του Μπουτάν ήταν ανέκαθεν τυλιγμένο σε ένα πέπλο μυστηρίου. Από τις υποτροπικές κοιλάδες του νότου μέχρι τα αλπικά τοπία και τις χιονισμένες κορυφές του βορρά, το χαρακτηρίζει μια εντυπωσιακή ποικιλία τοπίων και οικοσυστημάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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