Τα κορυφαία αξιοθέατα της Πιερίας
Τα κορυφαία αξιοθέατα της Πιερίας
Σημαντικά μνημεία, χωριά τυλιγμένα στο πράσινο, φύση εκθαμβωτική και μοναδικά μουσεία.
Ατέλειωτα είναι τα αξιοθέατα της Πιερίας: Από τον Όλυμπο, το μυθικό βουνό-πρόκληση για ορειβάτες από όλο τον κόσμο, μέχρι το αρχαιολογικό πάρκο του Δίου, το Ελατοχώρι με το χιονοδρομικό του, την τεράστια ακτογραμμή, τον Παλαιό Παντελεήμονα, το κάστρο του Πλαταμώνα, την Κατερίνη.
Ο Όλυμπος
Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, στην κορυφή του οποίου, τον Μύτικα (2.918 μ.), κατοικούσαν οι Δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί της μυθολογίας. Είναι επίσης ένα από τα ψηλότερα βουνά των Βαλκανίων, μετά τη Ρίλα.
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Ο Όλυμπος
Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, στην κορυφή του οποίου, τον Μύτικα (2.918 μ.), κατοικούσαν οι Δώδεκα Ολύμπιοι Θεοί της μυθολογίας. Είναι επίσης ένα από τα ψηλότερα βουνά των Βαλκανίων, μετά τη Ρίλα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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