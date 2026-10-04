Γιορκσάιρ: Ένα νέο μονοπάτι 29 χιλιομέτρων στη γη των αδελφών Μπροντέ
Γιορκσάιρ: Ένα νέο μονοπάτι 29 χιλιομέτρων στη γη των αδελφών Μπροντέ
Μια νέα πεζοπορική διαδρομή ανάμεσα σε προστατευόμενα τοπία, λιθόστρωτα χωριά και ιστορίες που διαβάζονται διαφορετικά σε κάθε ηλικία
UPD:
Υπάρχουν τόποι που αποκτούν θέση στη φαντασία πολύ πριν εμφανιστούν στον χάρτη ενός ταξιδιού. Για όσους συνάντησαν την «Τζέιν Έιρ» ή τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στα εφηβικά τους χρόνια, το Γιορκσάιρ μπορεί να είναι ένας τέτοιος τόπος. Μια αγγλική εξοχή γεμάτη ανέμους, απομονωμένα σπίτια, μυστικά και συναισθήματα που δύσκολα βρίσκουν θέση στους κανόνες της εποχής τους.
Σήμερα, μια νέα πεζοπορική διαδρομή προσφέρει έναν χειροπιαστό τρόπο γνωριμίας με αυτή την περιοχή. Το Bradford Pennine Gateway Trail, μήκους περίπου 29 χιλιομέτρων, συνδέει το Ίλκλι με την περιοχή του Χάουορθ, του χωριού όπου μεγάλωσαν η Σαρλότ, η Έμιλι και η Αν Μπροντέ. Η διαδρομή παρουσιάστηκε πρόσφατα, προσφέροντας οργανωμένες πεζοπορίες, αλλά και αφορμή για ένα ταξίδι με δύο εξίσου ενδιαφέροντες προορισμούς, την ύπαιθρο του Δυτικού Γιορκσάιρ και τον λογοτεχνικό κόσμο των τριών αδελφών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Σήμερα, μια νέα πεζοπορική διαδρομή προσφέρει έναν χειροπιαστό τρόπο γνωριμίας με αυτή την περιοχή. Το Bradford Pennine Gateway Trail, μήκους περίπου 29 χιλιομέτρων, συνδέει το Ίλκλι με την περιοχή του Χάουορθ, του χωριού όπου μεγάλωσαν η Σαρλότ, η Έμιλι και η Αν Μπροντέ. Η διαδρομή παρουσιάστηκε πρόσφατα, προσφέροντας οργανωμένες πεζοπορίες, αλλά και αφορμή για ένα ταξίδι με δύο εξίσου ενδιαφέροντες προορισμούς, την ύπαιθρο του Δυτικού Γιορκσάιρ και τον λογοτεχνικό κόσμο των τριών αδελφών.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
UPD:
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