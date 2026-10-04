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Αθήνα-Ιωάννινα: Μια πτήση με θέα στον Κορινθιακό, τον Αμβρακικό και την Πίνδο
TRAVEL.GR

Αθήνα-Ιωάννινα: Μια πτήση με θέα στον Κορινθιακό, τον Αμβρακικό και την Πίνδο

Από το Λουτράκι μέχρι τον Άραχθο: όσα φαίνονται από το παράθυρο σε μια πτήση με καθαρό ουρανό.

Αθήνα-Ιωάννινα: Μια πτήση με θέα στον Κορινθιακό, τον Αμβρακικό και την Πίνδο
Σε μια πρόσφατη πτήση από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα, ο καιρός ήταν καθαρός και μπόρεσα να παρακολουθήσω μεγάλο μέρος της διαδρομής από το παράθυρο. Αναγνώριζα πόλεις, κόλπους και δρόμους, και σε ορισμένα σημεία η θέα έφτανε αρκετά μακριά από την πορεία του αεροπλάνου. Στις φωτογραφίες που τράβηξα μπήκαν ακτές του Κορινθιακού και του Ιονίου, λιμνοθάλασσες, μια τεχνητή λίμνη ανάμεσα στα βουνά και, στο τέλος, τα Γιάννενα.

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