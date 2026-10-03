Έτοιμοι να σαλπάρουμε με τον Τιτανικό;
Έτοιμοι να σαλπάρουμε με τον Τιτανικό;
Από τις 12 Οκτωβρίου η έκθεση «Titanic: An Immersive Voyage» προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης στο υπερωκεάνειο.
«Εκεί, προς τις γραμμές του Νότιου απείρου περήφανο ως λικνίζονταν το πλοίο με δύο γλαρά φουγάρα και ονείρου φώτα χρυσά…» περιγράφει ο Γιάννης Σκαρίμπας τον Τιτανικό. Ένα πλοίο γεμάτο εικόνες αντίθετες μεταξύ τους: η αισθητική σε όλες της τις εκφάνσεις, η πολυτέλεια, η ταχύτητα με την οποία «έσχιζε» την επιφάνεια του ωκεανού, η φήμη του ως αβύθιστου πλοίου που κατέρρευσε μετά την πρόσκρουση με παγόβουνο οδηγώντας το στον βυθό και στον χαμό περίπου 1.500 επιβατών.
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