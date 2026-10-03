Έτοιμοι να σαλπάρουμε με τον Τιτανικό;
TRAVEL.GR

Έτοιμοι να σαλπάρουμε με τον Τιτανικό;

Από τις 12 Οκτωβρίου η έκθεση «Titanic: An Immersive Voyage» προσφέρει μία μοναδική εμπειρία περιήγησης στο υπερωκεάνειο.

Έτοιμοι να σαλπάρουμε με τον Τιτανικό;
«Εκεί, προς τις γραμμές του Νότιου απείρου περήφανο ως λικνίζονταν το πλοίο με δύο γλαρά φουγάρα και ονείρου φώτα χρυσά…» περιγράφει ο Γιάννης Σκαρίμπας τον Τιτανικό. Ένα πλοίο γεμάτο εικόνες αντίθετες μεταξύ τους: η αισθητική σε όλες της τις εκφάνσεις, η πολυτέλεια, η ταχύτητα με την οποία «έσχιζε» την επιφάνεια του ωκεανού, η φήμη του ως αβύθιστου πλοίου που κατέρρευσε μετά την πρόσκρουση με παγόβουνο οδηγώντας το στον βυθό και στον χαμό περίπου 1.500 επιβατών.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης