Φθινόπωρο σημαίνει Καζανέματα
Φθινόπωρο σημαίνει Καζανέματα
Μια ιεροτελεστία συντροφικότητας και γλεντιού
Κάθε φθινόπωρο, κάθε που το ημερολόγιο δείχνει Οκτώβρη, ξεκινούν οι ετοιμασίες για την γιορτή του τσίπουρου. Μια ωδή σε αυτό το άχρωμο οινοπνευματώδες ποτό, που βγαίνει ακόμα πιο καλό με τη συνοδεία της μουσικής του τόπου του.
Από τον Οκτώβρη ως τον Φλεβάρη όλη η Ελλάδα «βράζει» το τσίπουρο της χρονιάς. Το Καζάνεμα σηματοδοτεί τη λήξη του κύκλου της αμπελουργίας και αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο για γιορτή. Είναι η στιγμή που η σκληρή αγροτική εργασία όλης της χρονιάς μετουσιώνεται σε γιορτή και το τσίπουρο γίνεται η αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Από την Μακεδονία και την Ήπειρο, μέχρι την Κρήτη και το Αιγαίο, τα διήμερα καζάνια ενώνουν τις οικογένειες με τους περαστικούς. Στο γλέντι όλοι είναι ίσοι.
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Από τον Οκτώβρη ως τον Φλεβάρη όλη η Ελλάδα «βράζει» το τσίπουρο της χρονιάς. Το Καζάνεμα σηματοδοτεί τη λήξη του κύκλου της αμπελουργίας και αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο για γιορτή. Είναι η στιγμή που η σκληρή αγροτική εργασία όλης της χρονιάς μετουσιώνεται σε γιορτή και το τσίπουρο γίνεται η αφορμή για να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Από την Μακεδονία και την Ήπειρο, μέχρι την Κρήτη και το Αιγαίο, τα διήμερα καζάνια ενώνουν τις οικογένειες με τους περαστικούς. Στο γλέντι όλοι είναι ίσοι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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