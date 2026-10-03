Στο Ανατολικό Αιγαίο το φθινόπωρο: Χωριά, ιστορία και αξιοθέατα
Στο Ανατολικό Αιγαίο το φθινόπωρο: Χωριά, ιστορία και αξιοθέατα
4 νησιά γεμάτα αξιοθέατα και εμπειρίες για να ζήσετε ανάμεσα σε γαλάζια νερά και πετρόχτιστα χωριά
Τέσσερα νησιά στο ανατολικό Αιγαίο που έχουν συγκλονιστικές ομορφιές να ανακαλύψετε, όπως μοναδικά παραδοσιακά χωριά, πλούσια φύση με τρεχούμενα νερά, απολιθώματα εκατομμυρίων ετών, ερήμους και αλυκές.
Λέσβος
Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας και ολόκληρη η έκτασή του αποτελεί γεωπάρκο. Σε όποια πλευρά του νησιού κι αν οδηγήσετε, θα ανακαλύψετε συγκλονιστικά τοπία, από πλαγιές γεμάτες ελαιόδεντρα μέχρι άγονα πετρώδη εδάφη. Τοπ στάσεις στο νησί είναι, φυσικά, η πόλη της Μυτιλήνης, με τα συγκλονιστικά νεοκλασικά. Κάποια μάλιστα από αυτά θα τα βρείτε στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Λέσβος
Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της χώρας και ολόκληρη η έκτασή του αποτελεί γεωπάρκο. Σε όποια πλευρά του νησιού κι αν οδηγήσετε, θα ανακαλύψετε συγκλονιστικά τοπία, από πλαγιές γεμάτες ελαιόδεντρα μέχρι άγονα πετρώδη εδάφη. Τοπ στάσεις στο νησί είναι, φυσικά, η πόλη της Μυτιλήνης, με τα συγκλονιστικά νεοκλασικά. Κάποια μάλιστα από αυτά θα τα βρείτε στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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