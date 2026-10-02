Η Αθήνα ενισχύει τη θέση της στη διεθνή συνεδριακή αγορά
Η Αθήνα ενισχύει τη θέση της στη διεθνή συνεδριακή αγορά
160 επαγγελματίες και εκπρόσωποι του διεθνούς κλάδου των συνεδρίων υγείας από 15 χώρες συναντήθηκαν στην Αθήνα.
Σημείο συνάντησης της διεθνούς κοινότητας των επιστημονικών και ιατρικών συνεδρίων έγινε για τρεις ημέρες η Αθήνα, φιλοξενώντας το ICCA Future of Healthcare Meetings 2026. Ο Δήμος Αθηναίων συμμετείχε στη σημαντική διεθνή διοργάνωση μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία και τη δικτύωση της πόλης στην παγκόσμια συνεδριακή αγορά. Σε στενή συνεργασία με το International Congress and Convention Association (ICCA), η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην παρουσία του συνεδρίου στην πόλη, έχοντας προηγουμένως διεκδικήσει και κερδίσει τη διοργάνωσή του στην Αθήνα.
Αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση και τον τοπικό συντονισμό του ICCA Future of Healthcare Meetings 2026, μεταξύ άλλων, ενεργοποίησε το δίκτυο συνεργατών της πόλης και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός προγράμματος που συνέδεσε τις διεθνείς θεματικές του συνεδρίου με το τοπικό οικοσύστημα και τον σύγχρονο ρόλο της Αθήνας ως διεθνούς συνεδριακού προορισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα