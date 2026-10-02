3 ακίνητα προς πώληση σε Άνοιξη και Άγιο Στέφανο
TRAVEL.GR

3 ακίνητα προς πώληση σε Άνοιξη και Άγιο Στέφανο


Επιλογές κατοικίας σε περιοχές που συνδυάζουν υποδομές και αυξημένο οικιστικό ενδιαφέρον.

3 ακίνητα προς πώληση σε Άνοιξη και Άγιο Στέφανο

Η αγορά ακινήτων παρουσιάζει συνεχή μεταβολή, καθώς επηρεάζεται από τις σύγχρονες απαιτήσεις, τις δημογραφικές τάσεις και το μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον. Παρά ταύτα, η γεωγραφική θέση παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο που διαμορφώνει την εμπορική αξία κάθε ακινήτου. Τα προάστια με ισχυρή οικοδομική δραστηριότητα, εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό ιστό και θετικές μελλοντικές εκτιμήσεις αποτελούν σταθερά τον πόλο έλξης για το αγοραστικό κοινό, τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για αποδοτικές τοποθετήσεις κεφαλαίου.

Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει 3 ακίνητα, μία ισόγεια μονοκατοικία 135 τ.μ. στην Άνοιξη, μία μονοκατοικία 134,54 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο και μία μεζονέτα 401,80 τ.μ. στην Άνοιξη που αποτελούν ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία σε περιοχές στις οποίες η ζήτηση για ακίνητα παραμένει σταθερά υψηλή.

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