Κέρκυρα: Φθινοπωρινή απόδραση στο νησί των Φαιάκων
Κέρκυρα: Φθινοπωρινή απόδραση στο νησί των Φαιάκων
Η Κέρκυρα σας περιμένει να γνωρίσετε τις ομορφιές της σε μια πλούσια φθινοπωρινή απόδραση.
Στον χάρτη μοιάζει με ιππόκαμπο, από την «Οδύσσεια» του Ομήρου της έχει μείνει το προσωνύμιο νησί των Φαιάκων. Είναι το νησί όπου έχτισε το παλάτι της η αυτοκράτειρα Σίσσυ, ο προορισμός τον οποίο Έλληνες και ξένοι προτιμούν το Πάσχα για να δουν ιδίοις όμμασι το έθιμο με τις στάμνες και να διασχίσουν την πλατεία Σπιανάδα και το πάρκο της, να εξερευνήσουν το Παλαιό Φρούριο και να ανακαλύψουν την Παλαιά Πόλη που έχει να περηφανεύεται για την ένταξή της στο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Ο λόγος για την Κέρκυρα, το καταπράσινο νησί και την αρχοντική πόλη-πρωτεύουσά του με τα κομψά παλάτια, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις πλατείες και τις επιβλητικές εκκλησίες που αφηγούνται ιστορίες αιώνων. Προορισμός όλων των εποχών με διαχρονική γοητεία χάρη στον ιστορικό της οικιστικό ιστό με βενετσιάνικη, γαλλική και αγγλική αρχιτεκτονική. Λόγω των αρχιτεκτονικών «κοσμημάτων», οι περαστικοί κάνουν συνεχείς παύσεις και στέκονται να παρατηρούν και να απαθανατίζουν τα ψηλά πολυώροφα σπίτια και τα μικρά στενά με τις μπουγάδες απλωμένες πάνω από τον δρόμο, από το ένα κτίριο στο άλλο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα