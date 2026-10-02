8 συναρπαστικές εκθέσεις που εγκαινιάζονται αυτό το φθινόπωρο στο Λονδίνο
8 συναρπαστικές εκθέσεις που εγκαινιάζονται αυτό το φθινόπωρο στο Λονδίνο
Η πολιτιστική σκηνή της βρετανικής πρωτεύουσας ανανεώνεται με δρώμενα πρωτότυπης θεματικής που αξίζει να βάλουμε στην ατζέντα μας.
Η αέναη σχέση του Λονδίνου με την τέχνη είναι δεδομένη και πάντα συναρπαστική, με τις προτάσεις του πολιτιστικού χάρτη της πόλης όχι απλά ν΄αποδεικνύονται ανεξάντλητες, αλλά και να ανανεώνονται διαρκώς. Ακόμη και για εκείνους που στα ταξίδια τους δεν έχουν σαν προτεραιότητα τις επισκέψεις σε μουσεία, γκαλερί, πολιτιστικά ιδρύματα και δρώμενα με επίκεντρο την τέχνη, η βρετανική πρωτεύουσα έχει πάντα να παρουσιάσει κάποιο πολιτιστικό event, μια περιοδική έκθεση, ή ένα καλλιτεχνικό αφιέρωμα τόσο αξιόλογο ώστε να του αφιερώσουμε ένα μέρος του χρόνου μας, και εν τέλει να μετατραπεί σε μια από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες.
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