Κυρ Νίκος: Η ψυχή της πλατείας στη Νέα Φώκαια



Από το 1928 μέχρι σήμερα, τρεις γενιές μιας οικογένειας κρατούν ζωντανό ένα από τα πιο αυθεντικά στέκια της περιοχής.