Κυρ Νίκος: Η ψυχή της πλατείας στη Νέα Φώκαια
Κυρ Νίκος: Η ψυχή της πλατείας στη Νέα Φώκαια
Από το 1928 μέχρι σήμερα, τρεις γενιές μιας οικογένειας κρατούν ζωντανό ένα από τα πιο αυθεντικά στέκια της περιοχής.
Στη φροντισμένη πλατεία της Νέας Φώκαιας, εκεί όπου τα καλοκαιρινά απογεύματα κρατούν μέχρι αργά και ο κόσμος γεμίζει τα τραπέζια κάτω από τα δέντρα, υπάρχει ένα καφενείο που έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία του χωριού. Είναι ένα μαγαζί που κουβαλά σχεδόν έναν αιώνα οικογενειακής ιστορίας, αλλαγών, δυσκολιών και ανθρώπων που πέρασαν από τα τραπέζια του. Και πίσω από τον πάγκο βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Αϊβαλιώτης, τρίτη γενιά της οικογένειας, που πήρε το καφενείο το 1998 και, χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του, το έφερε σιγά σιγά στη μορφή που έχει σήμερα.
Για τους περισσότερους, όμως, είναι απλά ο «κυρ Νίκος». Το προσωνύμιο δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία του. Του το κόλλησαν τα παιδιά που δουλεύουν στα γύρω ξενοδοχεία και, όταν τελειώνει η βάρδιά τους, καταλήγουν στο μαγαζί του για φαγητό. Κι έμεινε. Όπως μένουν συνήθως τα παρατσούκλια που γεννιούνται από οικειότητα και αγάπη. Η οικογενειακή αφήγηση τοποθετεί την αρχή του μαγαζιού στο 1928. Τότε ήταν μικρότερο. Ο ίδιος το διαπίστωσε πολλά χρόνια αργότερα, όταν, κατά τη διάρκεια εργασιών, έβγαλε τους παλιούς σοβάδες και είδε στον τοίχο τα σημάδια που μαρτυρούσαν τον αρχικό διαχωρισμό του χώρου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα