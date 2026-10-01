Δύο αιώνες φωτογραφίας «ξετυλίγονται» στη Δράμα
Δύο αιώνες φωτογραφίας «ξετυλίγονται» στη Δράμα
Περιήγηση στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών στη Δράμα, ένα από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
«Αυτό που η φωτογραφία αναπαράγει επ’ άπειρον δεν συμβαίνει παρά μόνο μια φορά» (Ρολάν Μπαρτ) και αυτό για το οποίο καμώνονται οι φωτογραφικές μηχανές είναι πως έχουν αναπαραστήσει εκατοντάδες χιλιάδες μοναδικές στιγμές. Συνεπώς, ο φωτογραφικός φακός είναι μάρτυρας στιγμών που αυτές έπειτα εκτυπώνονται, ντύνουν σελίδες άλμπουμ και βρίσκουν μια θέση στο σπίτι, σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε κάποιον εξωτερικό, σκληρό δίσκο.
Τι γίνεται, όμως, με τις φωτογραφικές μηχανές; Η σκέψη μας καλπάζει προς τα πίσω και κάνει στάση σε σχέδια φωτογραφικών μηχανών καθώς και σε αποσπάσματα παλιών ταινιών: στην camera obscura (σ.σ. «σκοτεινός θάλαμος»), στην ξύλινη φωτογραφική μηχανή με φυσούνα την οποία απολαμβάναμε να παρατηρούμε όταν ήμασταν παιδιά διότι έμοιαζε με ακορντεόν. Παραταγμένες αυτές στη σειρά από κοινού με φωτογραφικές μηχανές τις οποίες βλέπαμε στα χέρια των γύρω μας, φάνταζαν στα μικρά, παιδικά μας μάτια σαν μηχανές αποθήκευσης εικόνων. Θέλαμε να δούμε μέσα από τον φακό, μην τυχόν και βλέπαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που αντίκριζαν οι γυμνοί οφθαλμοί μας. Ή θέλαμε να πατήσουμε το κουμπί και να καταγράψουμε και εμείς μια στιγμή που συμβαίνει μόνο μια φορά.
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Τι γίνεται, όμως, με τις φωτογραφικές μηχανές; Η σκέψη μας καλπάζει προς τα πίσω και κάνει στάση σε σχέδια φωτογραφικών μηχανών καθώς και σε αποσπάσματα παλιών ταινιών: στην camera obscura (σ.σ. «σκοτεινός θάλαμος»), στην ξύλινη φωτογραφική μηχανή με φυσούνα την οποία απολαμβάναμε να παρατηρούμε όταν ήμασταν παιδιά διότι έμοιαζε με ακορντεόν. Παραταγμένες αυτές στη σειρά από κοινού με φωτογραφικές μηχανές τις οποίες βλέπαμε στα χέρια των γύρω μας, φάνταζαν στα μικρά, παιδικά μας μάτια σαν μηχανές αποθήκευσης εικόνων. Θέλαμε να δούμε μέσα από τον φακό, μην τυχόν και βλέπαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που αντίκριζαν οι γυμνοί οφθαλμοί μας. Ή θέλαμε να πατήσουμε το κουμπί και να καταγράψουμε και εμείς μια στιγμή που συμβαίνει μόνο μια φορά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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