Η Κουζίνα του Αιγαίου: Πώς η ευρηματικότητα γέννησε την ελληνική Cucina Povera
Η Κουζίνα του Αιγαίου: Πώς η ευρηματικότητα γέννησε την ελληνική Cucina Povera
Συνταγές και πρακτικές ριζωμένες στην παράδοση, εξυφαίνουν ιστορίες από το παρελθόν και σφραγίζουν τη σημερινή γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου
Την ίδια στιγμή που ο όρος της «cucina povera» έχει γίνει διεθνής τάση, καθώς καταξιωμένοι και επίδοξοι σεφ πρεσβεύουν τη zero waste λογική, το σεβασμό στη βιωσιμότητα και τη λογική διαχείριση της πρώτης ύλης, έχουμε την ανεκτίμητη τύχη η ελληνική γαστρονομία να τιμά την εποχικότητα, την εντοπιότητα και την έξυπνη αξιοποίηση ακόμη και των πιο απλών υλικών, που μετουσιώνονται σε συνταγές γεμάτες νοστιμιά και σοφία, απ΄άκρη σ΄άκρη στη χώρα μας. Πράγματι, στην Ελλάδα, η φιλοσοφία της «φτωχικής κουζίνας», γεννημένη μέσα από την ανάγκη αξιοποίησης όλων όσων προσέφερε ο κάθε τόπος σαν πρώτη ύλη, δεν είναι μια ιδέα νέα. Ανάγοντας την απλότητα σε μεστότητα, αποτελώντας την πιο ευρηματική έκφραση της οικιακής οικονομίας στο τραπέζι, η δική μας cucina povera έχει σαν αποτέλεσμα πεντανόστιμα πιάτα που έχουν καθιερωθεί και απολαμβάνονται ως τις μέρες μας.
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