Οι κορυφαίες εμπειρίες στο Μαίναλο -Απόδραση στη Φύση της Αρκαδίας
Οι κορυφαίες εμπειρίες στο Μαίναλο -Απόδραση στη Φύση της Αρκαδίας
Από παραδοσιακά χωριά, ιστορικά μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι τον ποταμό Λούσιο και τα μονοπάτια.
Ανεξάντλητοι μοιάζουν οι θησαυροί του Μαινάλου -από φημισμένα παραδοσιακά χωριά, ιστορικά μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους, μέχρι τον ποταμό Λούσιο με τη χαράδρα του, το χιονοδρομικό κέντρο και το εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών.
To Μαίναλο
Το Μαίναλο είναι το βουνό του θεού Πάνα, των αρχαίων Αρκάδων, αλλά και της Επανάστασης του 1821. Απλώνεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, έχει ψηλότερη κορυφή την Οστρακίνα στα 1.981 μ. και είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Το μεγάλο ορεινό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε κορυφές και χαράδρες, τους εκατοντάδες ορεινούς λειμώνες και τα οροπέδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
To Μαίναλο
Το Μαίναλο είναι το βουνό του θεού Πάνα, των αρχαίων Αρκάδων, αλλά και της Επανάστασης του 1821. Απλώνεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, έχει ψηλότερη κορυφή την Οστρακίνα στα 1.981 μ. και είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Το μεγάλο ορεινό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε κορυφές και χαράδρες, τους εκατοντάδες ορεινούς λειμώνες και τα οροπέδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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