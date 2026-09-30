Δύο διατηρητέα αρχοντικά αναζητούν νέα ζωή ως ξενοδοχεία
Δύο διατηρητέα αρχοντικά αναζητούν νέα ζωή ως ξενοδοχεία
Τα αρχοντικά Καραβέργου και Σισιλιάνου στη Μακρινίτσα βρίσκονται στο επίκεντρο σχεδίου αποκατάστασης και τουριστικής αξιοποίησης.
Η επόμενη σελίδα για δύο αρχοντικά της Μακρινίτσας μπορεί να γραφτεί με δωμάτια που θα υποδέχονται ταξιδιώτες, ξύλινα δάπεδα που θα αποκατασταθούν και όψεις που θα ανακτήσουν τη φροντίδα που χρειάζονται.
Τα δημοτικά κτίρια Καραβέργου και Σισιλιάνου προορίζονται για ξενοδοχειακή αξιοποίηση, μέσα από έναν σχεδιασμό που συνδέει τη φιλοξενία με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του πηλιορείτικου οικισμού. Ο Δήμος Βόλου έχει καθορίσει τους όρους για την εκμίσθωσή τους μέσω χωριστών πλειοδοτικών δημοπρασιών, με διάρκεια μίσθωσης 25 ετών. Βασική υποχρέωση για όσους αναλάβουν τα ακίνητα είναι η πλήρης αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμισή τους. Οι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων επενδύσεων αθροίζονται σε περίπου 1,08 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την έκταση των παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται αυτή η αλλαγή. Και τα δύο αρχοντικά είναι διατηρητέα, με τους όρους αξιοποίησης να προβλέπουν παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία νεότερων μνημείων. Η μελλοντική ξενοδοχειακή χρήση συνδέεται, επομένως, με τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών που δίνουν στα κτίρια την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Τα δημοτικά κτίρια Καραβέργου και Σισιλιάνου προορίζονται για ξενοδοχειακή αξιοποίηση, μέσα από έναν σχεδιασμό που συνδέει τη φιλοξενία με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του πηλιορείτικου οικισμού. Ο Δήμος Βόλου έχει καθορίσει τους όρους για την εκμίσθωσή τους μέσω χωριστών πλειοδοτικών δημοπρασιών, με διάρκεια μίσθωσης 25 ετών. Βασική υποχρέωση για όσους αναλάβουν τα ακίνητα είναι η πλήρης αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμισή τους. Οι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων επενδύσεων αθροίζονται σε περίπου 1,08 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την έκταση των παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται αυτή η αλλαγή. Και τα δύο αρχοντικά είναι διατηρητέα, με τους όρους αξιοποίησης να προβλέπουν παραδοσιακά υλικά και τεχνικές, καθώς και τις απαραίτητες εγκρίσεις από την αρμόδια υπηρεσία νεότερων μνημείων. Η μελλοντική ξενοδοχειακή χρήση συνδέεται, επομένως, με τη διαφύλαξη των χαρακτηριστικών που δίνουν στα κτίρια την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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