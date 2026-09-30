«Tόποι που δεν τους αποχαιρετάς ποτέ»: Η Κεφαλονιά της ηθοποιού Κρυσταλλίας Κεφαλούδη
«Tόποι που δεν τους αποχαιρετάς ποτέ»: Η Κεφαλονιά της ηθοποιού Κρυσταλλίας Κεφαλούδη
Η Κρυσταλλία Κεφαλούδη μάς ταξιδεύει από τον Μύρτο και την Αντίσαμο μέχρι τη Ρομπόλα και τα ηλιοβασιλέματα της Κεφαλονιάς.
Στο Ιόνιο, εκεί όπου το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας ανταμώνει με το πράσινο των βουνών και το φως μοιάζει να έχει μια δική του ξεχωριστή δύναμη, βρίσκεται η Κεφαλονιά. Ένα νησί που δεν αποκαλύπτει εύκολα όλα του τα μυστικά, αλλά σας καλεί να το ανακαλύψετε λίγο λίγο, μέσα από τις εικόνες, τις μυρωδιές και τις διαδρομές του. Εδώ, οι δρόμοι κατηφορίζουν προς θάλασσες απέραντες, τα χωριά κρύβονται ανάμεσα σε κυπαρίσσια και ελιές, ενώ ο αέρας κουβαλά μυρωδιές από θυμάρι, αλμύρα και φρεσκοψημένο ψωμί.
Κάθε γωνιά της έχει τη δική της ιστορία, από τις επιβλητικές ακτές και τα κρυστάλλινα νερά μέχρι τα ήσυχα χωριά, τις σπηλιές, τα βουνά και τα τραπέζια που γεμίζουν με γεύσεις του τόπου. Η Κεφαλονιά είναι κάτι περισσότερο από ένας καλοκαιρινός προορισμός. Είναι μια εμπειρία που περνά από όλες τις αισθήσεις και, χωρίς να το καταλάβετε, γίνεται ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν τόποι που απλά τους επισκέπτεστε και υπάρχουν τόποι που, όταν τους αφήνετε πίσω, παίρνετε μαζί σας ένα μικρό κομμάτι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κάθε γωνιά της έχει τη δική της ιστορία, από τις επιβλητικές ακτές και τα κρυστάλλινα νερά μέχρι τα ήσυχα χωριά, τις σπηλιές, τα βουνά και τα τραπέζια που γεμίζουν με γεύσεις του τόπου. Η Κεφαλονιά είναι κάτι περισσότερο από ένας καλοκαιρινός προορισμός. Είναι μια εμπειρία που περνά από όλες τις αισθήσεις και, χωρίς να το καταλάβετε, γίνεται ανάμνηση. Γιατί υπάρχουν τόποι που απλά τους επισκέπτεστε και υπάρχουν τόποι που, όταν τους αφήνετε πίσω, παίρνετε μαζί σας ένα μικρό κομμάτι τους.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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