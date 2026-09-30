Norwich: Tι κάνει την πρωτεύουσα του Νόρφολκ μια από τις συναρπαστικότερες βρετανικές πόλεις
Norwich: Tι κάνει την πρωτεύουσα του Νόρφολκ μια από τις συναρπαστικότερες βρετανικές πόλεις
Μεσαιωνική γοητεία και φοιτητική ζωντάνια, αρχιτεκτονική και μοντέρνος παλμός, γαστρονομικός πλούτος και εξαιρετικές αγορές σε έναν προορισμό-αποκάλυψη.
Οι λιγότερες από δύο ώρες της διαδρομής με τρένο από το Λονδίνο, ή τα 50΄της πτήσης από το Άμστερνταμ, δεν αρκούν για να μελετήσει κανείς όσα αξίζει να δει και τις εμπειρίες που θα του αποκαλύψουν τη μοναδική προσωπικότητα του Norwich, μιας πόλης πραγματικά ξεχωριστής. Και όντως, η αποκαλούμενη «Fine City» της East Anglia, η χτισμένη στις όχθες του ποταμού Wensum γοητευτική πόλη της ανατολικότερης περιοχής της Βρετανίας, είναι ένας προορισμός αποκάλυψη. Βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία, γεμάτο πολιτισμικές αναφορές, με διάχυτη ατμόσφαιρα περασμένων εποχών, αλλά ταυτόχρονα ολοζώντανο, εξωστρεφές και σε διαρκή επαφή με τις σύγχρονες τάσεις, το Νόριτς, στο οποίο η UNESCO έχει αποδώσει τον τίτλο «City of Literature – Πόλη Λογοτεχνίας», αποτελούσε τον 11ο αιώνα τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βρετανίας μετά το Λονδίνο.
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