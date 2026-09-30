Αξίζει το Βουκουρέστι για ένα weekend;
Αξίζει το Βουκουρέστι για ένα weekend;
H πρωτεύουσα της Ρουμανίας είναι μία πόλη που ισορροπεί ανάμεσα στο χθες και στο αύριο.
Δεν χρειάζονται όλοι οι προορισμοί πολλές ημέρες προκειμένου να μας ενσωματώσουν στους δικούς τους, «προσωπικούς» ρυθμούς. Μερικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διαθέτουν έναν τόσο χαλαρωτικό ρυθμό στην καθημερινότητα και είναι τόσο φιλικές προς τους επισκέπτες που αγαπούν το περπάτημα που αποτελούν ιδανική στάση ακόμα και για ένα ταξίδι αστραπή, όπως η απόδραση ενός Σαββατοκύριακου. Και συνήθως η ξεχωριστή ιδιότητά τους αυτή δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθος της ίδιας της πόλης.
Ανάμεσα σε αυτές, το όμορφο Βουκουρέστι είναι αρκετά κοντινό και, χωρίς καμία, αμφιβολία, πολυδιάστατο ώστε ένα Σαββατοκύριακο εκεί να είναι γεμάτο με επισκέψεις σε μεγαλοπρεπή κτήρια, που πια λειτουργούν σαν μουσεία, με βόλτες σε ιστορικές πλατείες και καταπράσινα πάρκα, αλλά και με μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δόση νυχτερινής ζωής και ψυχαγωγίας. Θαυμάσια εστιατόρια και μπαρ στο ιστορικό κέντρο και τα απογεύματα χαλαρωτικές βουτιές σε θερμές πισίνες, οι οποίες αποτελούν, έτσι κι αλλιώς, το περήφανο σήμα κατατεθέν της ρουμανικής πρωτεύουσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ανάμεσα σε αυτές, το όμορφο Βουκουρέστι είναι αρκετά κοντινό και, χωρίς καμία, αμφιβολία, πολυδιάστατο ώστε ένα Σαββατοκύριακο εκεί να είναι γεμάτο με επισκέψεις σε μεγαλοπρεπή κτήρια, που πια λειτουργούν σαν μουσεία, με βόλτες σε ιστορικές πλατείες και καταπράσινα πάρκα, αλλά και με μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δόση νυχτερινής ζωής και ψυχαγωγίας. Θαυμάσια εστιατόρια και μπαρ στο ιστορικό κέντρο και τα απογεύματα χαλαρωτικές βουτιές σε θερμές πισίνες, οι οποίες αποτελούν, έτσι κι αλλιώς, το περήφανο σήμα κατατεθέν της ρουμανικής πρωτεύουσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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