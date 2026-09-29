Υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό στο 8μηνο
Υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό στο 8μηνο
Ανοδική η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων και των εσωτερικών αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια.
UPD:
Σε θετικό πεδίο κινήθηκαν οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και οι εσωτερικές αφίξεις στα ελληνικά αεροδρόμια την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Αναλυτικά, στο 8μηνο, καταγράφηκαν 20,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% (+670 χιλ.) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6%. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 584 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 572 χιλ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 17,5%, ενώ τον Μάρτιο οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 767 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7%.
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Αναλυτικά, στο 8μηνο, καταγράφηκαν 20,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% (+670 χιλ.) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6%. Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 584 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 572 χιλ. διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 17,5%, ενώ τον Μάρτιο οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 767 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7%.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
UPD:
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