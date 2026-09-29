Αγαπήθηκαν και επαναλαμβάνονται: Οι παραστάσεις που θα δούμε ξανά στα θέατρα της Αθήνας
Αγαπήθηκαν και επαναλαμβάνονται: Οι παραστάσεις που θα δούμε ξανά στα θέατρα της Αθήνας
Δεκαπέντε από τις παραστάσεις που ανέβηκαν πέρυσι και καθήλωσαν το κοινό, ανεβαίνουν ξανά στα θέατρα της Αθήνας.
UPD:
Έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, διακατέχονται από την άσβεστη ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, καθήλωσαν το θεατρόφιλο κοινό και το συγκίνησαν. Το χειροκρότημα δεν σταματούσε με το πέρας κάθε παράστασης, καθείς και κάθε μία έφευγε από την αίθουσα έχοντας πάρει κάτι, έχοντας δημιουργήσει μια νέα σκέψη ή διερωτηθεί για κάτι. Πρόκειται για παραστάσεις που ανέβηκαν στις προηγούμενες θεατρικές σεζόν, έλαβαν διθυραμβικές κριτικές και φέτος ανεβαίνουν ξανά επί σκηνής.
Στο Travel.gr, περιηγηθήκαμε στον θεατρικό χάρτη της Αθήνας και έπειτα από ορισμένες από τις πρεμιέρες του Οκτωβρίου, συγκεντρώσαμε 15 από τις παραστάσεις που σημείωσαν επιτυχία και επαναλαμβάνονται, και προσκαλούμε το κοινό να χαρεί τα απογεύματά του σε μία ή και περισσότερες θεατρικές αίθουσες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο Travel.gr, περιηγηθήκαμε στον θεατρικό χάρτη της Αθήνας και έπειτα από ορισμένες από τις πρεμιέρες του Οκτωβρίου, συγκεντρώσαμε 15 από τις παραστάσεις που σημείωσαν επιτυχία και επαναλαμβάνονται, και προσκαλούμε το κοινό να χαρεί τα απογεύματά του σε μία ή και περισσότερες θεατρικές αίθουσες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
UPD:
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