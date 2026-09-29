Οι Τούρκοι influencers που «υμνούν» τα ελληνικά νησιά
Οι Τούρκοι influencers που «υμνούν» τα ελληνικά νησιά
Τούρκοι ταξιδιώτες «αποθεώνουν» τα ελληνικά νησιά, δοκιμάζουν τοπικά φαγητά, συγκρίνουν τιμές και καλούν τους συμπατριώτες τους να τα επισκεφθούν.
Χιλιάδες Τούρκοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, επιλέγοντας προορισμούς που βρίσκονται μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια. Ανάμεσά τους και δημοφιλείς travel creators της Τουρκίας, με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Ταξιδεύουν από τη Σάμο και τη Χίο μέχρι τη Σύμη, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο και τη Φολέγανδρο, καταγράφοντας παραλίες, χωριά, ανθρώπους, γεύσεις και εμπειρίες.
Στα βίντεο και στις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα, πρωταγωνιστούν τα καταγάλανα νερά, οι ταβέρνες, το φρέσκο ψάρι, η φιλοξενία, αλλά και οι συγκρίσεις τιμών με την Τουρκία. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα λειτουργούν, στην πράξη, ως ψηφιακοί πρεσβευτές των ελληνικών νησιών, παρουσιάζοντας σε ένα μεγάλο τουρκικό κοινό μια Ελλάδα κοντινή, οικεία και φιλόξενη.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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