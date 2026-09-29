Φθινόπωρο στο σπίτι: Τι αξίζει να ελέγξετε στην ασφάλισή του

Η αλλαγή εποχής είναι καλή αφορμή για να ελέγξετε αν η κάλυψη του σπιτιού ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.