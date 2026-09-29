5 πέτρινα χωριά της Ελλάδας για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
5 πέτρινα χωριά της Ελλάδας για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου
Πανέμορφα χωριά που αξίζουν μία εξόρμηση για τα παλιά τους αρχοντικά, τα πλακόστρωτα στενά και την όμορφη φύση
UPD:
Aυτή την εποχή, οι ταξιδιώτες αγαπούν τις εξορμήσεις σε πιο μεγάλα υψόμετρα: σε χωριά καμωμένα από πέτρα, περικυκλωμένα από πλούσια φύση, που προσφέρονται για σεργιάνι στα στενοσόκακα και τσίπουρο στα καφενεία με μεζέ στα κάρβουνα ή με λίγο τυρί και δυο ελιές, έτσι για τη δύναμη, πριν ξεκινήσει η εξερεύνηση της περιοχής. Η Αθήνα, μάλιστα, έχει την τύχη να έχει αρκετά κοντά της πολλά πετρόκτιστα χωριά που είναι πανέμορφα κάθε εποχή του χρόνου. Την εποχή που διανύουμε, έχουν μια διαφορετική, σχεδόν μυστικιστική, γοητεία που αξίζει να ανακαλύψετε.
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