Πώς διαμορφώθηκε ο σύγχρονος ελληνικός τουρισμός
Πώς διαμορφώθηκε ο σύγχρονος ελληνικός τουρισμός
Ο ΕΟΤ γιορτάζει 75 χρόνια διαδρομής και προσφοράς στον ελληνικό τουρισμό.
Συμπληρώθηκαν φέτος 75 χρόνια από τότε που επανιδρύθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Βασικός σκοπός του νέου Οργανισμού ήταν τότε η εφαρμογή των μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, όλες δε οι αρμοδιότητες της καταργηθείσας Γενικής Γραμματείας (λειτούργησε μεταξύ 1945-1950) περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Το Travel.gr με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων λειτουργίας του ΕΟΤ ζήτησε από κ. Κώστα Κατσιγιάννη (πολιτικός μηχανικός, διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) ο οποίος διετέλεσε επί πάρα πολλά χρόνια υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού περνώντας από θέσεις όπως του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού να μας μεταφέρει μία σειρά εξελίξεων που χαρακτήρισαν την πορεία της διαδρομής του και τα πρόσωπα – κλειδιά, ειδικότερα, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.
Σύμφωνα με τον κ. Κατσιγιάννη, η νέα δημόσια υπηρεσία με την ίδρυση της ανέλαβε ουσιαστικά, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, το μεγάλο έργο της ανασυγκρότησης του ελληνικού τουρισμού. Και τούτο διότι το 1950 πάνω από το 50% της τουριστικής υποδομής της χώρας είχε καταστραφεί λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου.
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