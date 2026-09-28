Βόρειο Πήλιο: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών, τεσσάρων εποχών
TRAVEL.GR

Βόρειο Πήλιο: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών, τεσσάρων εποχών

Οι εμπειρίες, η διαμονή, οι δραστηριότητες, χρήσιμες πληροφορίες.

Βόρειο Πήλιο: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός εμπειριών, τεσσάρων εποχών

Το λιγότερο τουριστικό τμήμα του Πηλίου και πιο ανεξερεύνητο είναι το βόρειο, με πυκνά δάση, απόκρημνες ακτές, παρθένες παραλίες στο Αιγαίο και παραδοσιακούς οικισμούς. Εδώ κρύβονται αυθεντικά και ανέγγιχτα χωριά, όπως το Κεραμίδι και το απομονωμένο Βένετο, ενώ ως φυσικές πύλες εισόδου από την πλευρά του Αιγαίου λειτουργούν το Πουρί και η ιστορική Ζαγορά, φημισμένη για τα περίφημα μήλα της.

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