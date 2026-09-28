Έχασα το διαβατήριό μου και ταξιδεύω αύριο. Τι πρέπει να κάνω;
Έχασα το διαβατήριό μου και ταξιδεύω αύριο. Τι πρέπει να κάνω;
Πριν πανικοβληθείτε, ακολουθήστε τα παρακάτω χρήσιμα βήματα.
Η βαλίτσα είναι σχεδόν έτοιμη, το check-in έχει γίνει, το πρόγραμμα του ταξιδιού βρίσκεται ήδη στο κινητό σας και απομένουν μόλις λίγες ώρες μέχρι να φύγετε για το αεροδρόμιο. Κάπου εκεί ανοίγετε το συρτάρι όπου φυλάτε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα και συνειδητοποιείτε ότι το διαβατήριο δεν βρίσκεται στη θέση του. Ψάχνετε ξανά. Τσάντες, μπουφάν, συρτάρια, φακέλους. Τίποτα.
Το να χάσετε το διαβατήριό σας την παραμονή ενός ταξιδιού είναι μία από εκείνες τις καταστάσεις που μπορούν να μετατρέψουν μέσα σε λίγα λεπτά τον ενθουσιασμό της αναχώρησης σε πανικό και σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζετε, όμως, είναι ότι η απώλεια του διαβατηρίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνεται και το ταξίδι. Όλα εξαρτώνται από τον προορισμό σας, τα υπόλοιπα έγγραφα που έχετε στη διάθεσή σας και, φυσικά, από το πόσο γρήγορα θα κινηθείτε.
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