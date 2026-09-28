«Μόνο η ακτογραμμή μένει»: Τα ζωγραφικά έργα του Κ. ΒΗΤΑ παρουσιάζονται στο MOMUS
«Μόνο η ακτογραμμή μένει»: Τα ζωγραφικά έργα του Κ. ΒΗΤΑ παρουσιάζονται στο MOMUS
Ζωγραφικά έργα του μουσικού και στιχουργού K. BHTA παρουσιάζονται στη συμπρωτεύουσα για διάστημα τεσσάρων μηνών.
Στους περισσότερους είναι γνωστός ως μουσικός και στιχουργός, όμως η εικαστική του διαδρομή εκτείνεται σε βάθος 20ετίας. Είχε παρουσιάσει την πρώτη του ατομική έκθεση το 2005 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης – νυν MOMUS-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών – και φέτος επιστρέφει στη συμπρωτεύουσα, στο MOMUS-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), με έργα των οποίων οι τίτλοι ακούγονται και ως στίχοι, ενώ η μουσικότητα είναι διάχυτη σε καθένα από αυτά.
Υπό τον τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει» η έκθεση περιλαμβάνει σοδειά έργων τα οποία δημιουργήθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Στο σύνολό τους, τα έργα του δημιουργούν ένα χρωματικά έντονο και προσωπικό σύμπαν στο οποίο υπάρχουν αναφορές στον συμβολισμό και τους ναΐφ ζωγράφους του 20ου αιώνα.
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