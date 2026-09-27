5 προορισμοί στην Ελλάδα για φθινοπωρινά πικ νικ στη Φύση
5 προορισμοί στην Ελλάδα για φθινοπωρινά πικ νικ στη Φύση
Ο καλύτερος τρόπος να συνδυάσετε εξοχή και φαγητό
Τα πικ νικ είναι πάντα μια πολύ ωραία αφορμή για να βρεθείτε με φίλους και να περάσετε καλά. Ακόμη περισσότερο, όταν το μέρος όπου θα στήσετε το τραπέζι σας είναι τόσο όμορφο. Μοιράστε τις δουλειές, λοιπόν, για το ποιος θα φέρει τι, οργανωθείτε καλά, πάρτε τα καλούδια σας και ξεκινήστε για τις εξοχές.
Παρνασσός
Είναι το τέλειο μέρος για ένα χαλαρό πικ νικ μέσα σε πυκνό ελατόδασος. Ανεβείτε στο βουνό, διαλέξτε ένα ξέφωτο και στήστε το τραπέζι σας. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που είναι ιδανικό. Αφού περάσετε το Λιβάδι και στρίψετε δεξιά για να ανεβείτε προς το χιονοδρομικό κέντρο, θα συναντήσετε περίπου στο μέσο της διαδρομής ένα μεγάλο άνοιγμα στα αριστερά σας, ακριβώς πάνω σε μια στροφή σχεδόν 180 μοιρών.
Εκεί, λοιπόν, θα στρίψετε αριστερά και έχετε δύο επιλογές: είτε να καθίσετε ακριβώς εκεί, στο μεγάλο πλάτωμα, είτε να ακολουθήσετε τον χωματόδρομο και να πάτε ακόμη πιο μέσα, μέχρι να συναντήσετε το μικρό ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, όπου μπορείτε να κάνετε το πικ νικ σας στον προαύλιό του.
Ο χωματόδρομος δεν βρίσκεται πάντα στην καλύτερη κατάσταση, ιδίως τον χειμώνα. Ωστόσο, μπορείτε να φτάσετε και με τα πόδια, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα μακριά. Μετά το φαγοπότι, εάν έχετε όρεξη, συνεχίστε περπατώντας κατά μήκος του χωματόδρομου που περιτριγυρίζεται από έλατα. Αν περάσετε από την Αράχωβα, κάντε και μια στάση για φορμαέλα, το τοπικό τυρί της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Παρνασσός
Είναι το τέλειο μέρος για ένα χαλαρό πικ νικ μέσα σε πυκνό ελατόδασος. Ανεβείτε στο βουνό, διαλέξτε ένα ξέφωτο και στήστε το τραπέζι σας. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο που είναι ιδανικό. Αφού περάσετε το Λιβάδι και στρίψετε δεξιά για να ανεβείτε προς το χιονοδρομικό κέντρο, θα συναντήσετε περίπου στο μέσο της διαδρομής ένα μεγάλο άνοιγμα στα αριστερά σας, ακριβώς πάνω σε μια στροφή σχεδόν 180 μοιρών.
Εκεί, λοιπόν, θα στρίψετε αριστερά και έχετε δύο επιλογές: είτε να καθίσετε ακριβώς εκεί, στο μεγάλο πλάτωμα, είτε να ακολουθήσετε τον χωματόδρομο και να πάτε ακόμη πιο μέσα, μέχρι να συναντήσετε το μικρό ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, όπου μπορείτε να κάνετε το πικ νικ σας στον προαύλιό του.
Ο χωματόδρομος δεν βρίσκεται πάντα στην καλύτερη κατάσταση, ιδίως τον χειμώνα. Ωστόσο, μπορείτε να φτάσετε και με τα πόδια, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα μακριά. Μετά το φαγοπότι, εάν έχετε όρεξη, συνεχίστε περπατώντας κατά μήκος του χωματόδρομου που περιτριγυρίζεται από έλατα. Αν περάσετε από την Αράχωβα, κάντε και μια στάση για φορμαέλα, το τοπικό τυρί της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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