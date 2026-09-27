Μουμπάι: Ταξίδι στην παραθαλάσσια μητρόπολη της δυτικής Ινδίας
Μουμπάι: Ταξίδι στην παραθαλάσσια μητρόπολη της δυτικής Ινδίας
Ιστορικές γειτονιές, πληθώρα μουσείων, πάρκα και ιδιαίτερη γαστρονομία συνθέτουν την εικόνα της Μουμπάι.
Τη γνωρίζουμε ως «πατρίδα» του Bollywood, ως το εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της Ινδίας, ως μια περιοχή επτά νησιών στα οποία ζούσαν ψαράδες από τα αρχαία χρόνια και πολύ αργότερα, τον 18ο και τον 19ο αιώνα, ενώθηκαν σε μια ενιαία χερσόνησο χάρη σε μεγάλα έργα μηχανικής. Έτσι «γεννήθηκε» η μεγαλούπολη Μουμπάι, η μητρόπολη που εξελίχθηκε σε οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας χάρη στο εμπορικό της λιμάνι.
Είναι η πόλη που εδώ και καιρό γνωρίζετε μέσα από εικόνες και πληροφορίες, και τώρα έφτασε η στιγμή να τη γνωρίσετε από κοντά. Διασχίζοντάς την, θα περάσουν μπροστά από τα μάτια σας τα διαφορετικά χέρια που τη διοίκησαν -λ.χ. Πορτογάλοι και Βρετανοί– και η ταχεία ανάπτυξη που γνώρισε από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα, όταν ξεκίνησε από εδώ ο πρώτος επιβατικός σιδηρόδρομος της Ινδίας.
Ευρέως γνωστή ως Βομβάη, το 1995 πήρε επίσημα το ινδικό όνομα Μουμπάι, το οποίο προέρχεται από την τοπική θεά Μούμπα και την κατάληξη «άι», που στη γλώσσα των Μαράτι σημαίνει μητέρα. Άλλωστε, στη Μουμπάι συρρέουν Ινδοί από κάθε γωνιά της χώρας, καθιστώντας την ένα κράμα κοινωνιών και πολιτισμών, ενώ δεν έχει πάψει να αποτελεί πόλη των αντιθέσεων, καθώς οι πελώριοι ουρανοξύστες της υψώνονται δίπλα σε χαμηλούς οικισμούς.
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Είναι η πόλη που εδώ και καιρό γνωρίζετε μέσα από εικόνες και πληροφορίες, και τώρα έφτασε η στιγμή να τη γνωρίσετε από κοντά. Διασχίζοντάς την, θα περάσουν μπροστά από τα μάτια σας τα διαφορετικά χέρια που τη διοίκησαν -λ.χ. Πορτογάλοι και Βρετανοί– και η ταχεία ανάπτυξη που γνώρισε από τα μέσα του 19ου αιώνα και έπειτα, όταν ξεκίνησε από εδώ ο πρώτος επιβατικός σιδηρόδρομος της Ινδίας.
Ευρέως γνωστή ως Βομβάη, το 1995 πήρε επίσημα το ινδικό όνομα Μουμπάι, το οποίο προέρχεται από την τοπική θεά Μούμπα και την κατάληξη «άι», που στη γλώσσα των Μαράτι σημαίνει μητέρα. Άλλωστε, στη Μουμπάι συρρέουν Ινδοί από κάθε γωνιά της χώρας, καθιστώντας την ένα κράμα κοινωνιών και πολιτισμών, ενώ δεν έχει πάψει να αποτελεί πόλη των αντιθέσεων, καθώς οι πελώριοι ουρανοξύστες της υψώνονται δίπλα σε χαμηλούς οικισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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