Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Μία έρευνα για την ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ελλήνων
Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: Μία έρευνα για την ταξιδιωτική συμπεριφορά των Ελλήνων
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες ταξιδιώτες κάνουν κράτηση εντός 30 ημερών πριν από την αναχώρηση.
Η ταξιδιωτική ζήτηση διαμορφώνεται διαρκώς, καθώς οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποιούν πλέον τις κρατήσεις τους ολοένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, επιλέγουν ένα ευρύ φάσμα προορισμών μεγάλων αποστάσεων και αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην άνεση και τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.
Πρόκειται για ορισμένες από τις βασικές τάσεις που ανέδειξε η Emirates, αξιολογώντας την ταξιδιωτική κίνηση του καλοκαιριού 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου.
Η συμπεριφορά των ταξιδιωτών ως προς τον χρόνο πραγματοποίησης των κρατήσεων παραμένει ιδιαίτερα δυναμική, καθώς το 47% των επιβατών της Emirates στην Ελλάδα αγοράζει τα εισιτήριά του εντός 30 ημερών πριν από την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2025. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή ζήτηση για κρατήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το ταξίδι και αναδεικνύει τη σημασία της ευελιξίας και της συνδεσιμότητας για όσους σχεδιάζουν διεθνή ταξίδια.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολικά θετική πορεία της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, τη χώρα επισκέφθηκαν 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι διεθνείς αναχωρήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθαν σε 11,3 εκατ. επιβάτες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,2%.
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Πρόκειται για ορισμένες από τις βασικές τάσεις που ανέδειξε η Emirates, αξιολογώντας την ταξιδιωτική κίνηση του καλοκαιριού 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου.
Η συμπεριφορά των ταξιδιωτών ως προς τον χρόνο πραγματοποίησης των κρατήσεων παραμένει ιδιαίτερα δυναμική, καθώς το 47% των επιβατών της Emirates στην Ελλάδα αγοράζει τα εισιτήριά του εντός 30 ημερών πριν από την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2025. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή ζήτηση για κρατήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το ταξίδι και αναδεικνύει τη σημασία της ευελιξίας και της συνδεσιμότητας για όσους σχεδιάζουν διεθνή ταξίδια.
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολικά θετική πορεία της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026, τη χώρα επισκέφθηκαν 20,43 εκατ. ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι διεθνείς αναχωρήσεις από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθαν σε 11,3 εκατ. επιβάτες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 4,2%.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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