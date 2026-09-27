Η άλλη πλευρά του Τουρισμού
Η άλλη πλευρά του Τουρισμού
Πώς είναι να μένεις μόνιμα σε περιοχές που οι περισσότεροι επισκέπτονται μόνο για τις διακοπές τους;
Στις 27 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού και οι περισσότεροι βιώνουμε τον όρο αυτό από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Είμαστε αυτοί που επισκέπτονται τους προορισμούς ως μέρος των διακοπών μας. Διαλέγουμε ένα μέρος με κατευθυντήριες γραμμές του τι θα μας προσφέρει ο τόπος αυτός τις λιγοστές ημέρες που θα τον εξερευνήσουμε. Έχουμε σκεφτεί όμως πώς είναι στ’ αλήθεια ο τόπος αυτός να είναι η μόνιμη κατοικία μας;
Ένα νησί, ένα χωριό, το χωριό μας. Πόσο εύκολη είναι η καθημερινότητα σε αυτούς τους τόπους; Πώς κυλάει η ζωή μακριά από τις μεγαλουπόλεις; Πώς συνεχίζει η ροή όταν εμείς εγκαταλείπουμε τις περιοχές αυτές, γυρνώντας στα σπίτια μας; Και τι θα γινόταν αν αποφασίζαμε μια μέρα να γίνουν εκείνοι ο μόνιμος τόπος κατοικίας μας;
Η ζωή στην επαρχία έχει τόσο διφορούμενο χαρακτήρα που ακόμα και αν έχεις ζήσει όλη σου την ζωή σε έναν τόπο τα συναισθήματα σε διχάζουν. Η ελευθερία, η ασφάλεια, το να ξέρεις πως οι αγαπημένοι σου άνθρωποι βρίσκονται σε μηδαμινή απόσταση από εσένα· έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ελάχιστες επιλογές σε νέα μαγαζιά, με την πιθανότητα να πετύχεις το απόγευμα τους ίδιους ανθρώπους που πέτυχες το πρωί και την ίδια καθημερινή ρουτίνα.
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Ένα νησί, ένα χωριό, το χωριό μας. Πόσο εύκολη είναι η καθημερινότητα σε αυτούς τους τόπους; Πώς κυλάει η ζωή μακριά από τις μεγαλουπόλεις; Πώς συνεχίζει η ροή όταν εμείς εγκαταλείπουμε τις περιοχές αυτές, γυρνώντας στα σπίτια μας; Και τι θα γινόταν αν αποφασίζαμε μια μέρα να γίνουν εκείνοι ο μόνιμος τόπος κατοικίας μας;
Η ζωή στην επαρχία έχει τόσο διφορούμενο χαρακτήρα που ακόμα και αν έχεις ζήσει όλη σου την ζωή σε έναν τόπο τα συναισθήματα σε διχάζουν. Η ελευθερία, η ασφάλεια, το να ξέρεις πως οι αγαπημένοι σου άνθρωποι βρίσκονται σε μηδαμινή απόσταση από εσένα· έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ελάχιστες επιλογές σε νέα μαγαζιά, με την πιθανότητα να πετύχεις το απόγευμα τους ίδιους ανθρώπους που πέτυχες το πρωί και την ίδια καθημερινή ρουτίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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