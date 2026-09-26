5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς
5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς
Πλατείες πλακόστρωτες μέσα σε απίστευτα φυσικά τοπία και γραφικά χωριά, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με ένα φλιτζάνι καφέ.
Με ή χωρίς πλατάνια, με θέα σε ψηλές βουνοκορφές, με ταβερνάκια και καφέ, οι πλατείες αποτελούν το κέντρο κάθε χωριού. Είναι εκεί που χτυπά η καρδιά του, εκεί που συμβαίνουν όλα και όπου, πάνω από έναν ελληνικό καφέ, αποφασίζονται τα επόμενα βήματα της κοινωνικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής κάθε τόπου.
Είναι το μέρος όπου στήνονται τα πανηγύρια, όπου ντόπιοι και μουσαφιραίοι γίνονται μια παρέα, χορεύουν, πίνουν και γλεντούν. Αν, λοιπόν, θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά έναν τόπο, ξεκινήστε από την πλατεία του κι αν πιάσετε κουβέντα με τους ντόπιους, ακόμη καλύτερα. Και από πλατείες, στην Ελλάδα πάμε καλά. Έχουμε πολλές: άλλες πιο όμορφες, άλλες πιο απλές, όλες όμως με τη δική τους ψυχή.
Παρακάτω σάς προτείνουμε μερικές που αξίζει πραγματικά να μπείτε στο αυτοκίνητο και να επισκεφθείτε.
Πλατεία Αγόριανης
Η Αγόριανη έχει μία από τις πιο γραφικές και εντυπωσιακές πλατείες, ιδανική για να απολαύσετε τον καφέ ή το γεύμα σας σε μια φθινοπωρινή εκδρομή. Η πλατεία είναι σχεδόν ολόκληρη σκεπασμένη από πανύψηλα, αιωνόβια πλατάνια που προσφέρουν υπέροχη σκιά. Πλακόστρωτη και ζωντανή, βλέπει στον κεντρικό δρόμο του χωριού και στα πέτρινα κτήρια ολόγυρα, ενώ είναι γεμάτη ταβερνάκια και καφέ. Από τις πέτρινες καμινάδες αναδύεται καπνός που μοσχοβολά καλούδια, όπως πίτες, προβατίνα στα κάρβουνα, αρνίσια παϊδάκια, μοσχαράκι κοκκινιστό και τόσα ακόμη. Δύσκολα αντιστέκεται κανείς στις ταβέρνες της Αγόριανης.
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Είναι το μέρος όπου στήνονται τα πανηγύρια, όπου ντόπιοι και μουσαφιραίοι γίνονται μια παρέα, χορεύουν, πίνουν και γλεντούν. Αν, λοιπόν, θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά έναν τόπο, ξεκινήστε από την πλατεία του κι αν πιάσετε κουβέντα με τους ντόπιους, ακόμη καλύτερα. Και από πλατείες, στην Ελλάδα πάμε καλά. Έχουμε πολλές: άλλες πιο όμορφες, άλλες πιο απλές, όλες όμως με τη δική τους ψυχή.
Παρακάτω σάς προτείνουμε μερικές που αξίζει πραγματικά να μπείτε στο αυτοκίνητο και να επισκεφθείτε.
Πλατεία Αγόριανης
Η Αγόριανη έχει μία από τις πιο γραφικές και εντυπωσιακές πλατείες, ιδανική για να απολαύσετε τον καφέ ή το γεύμα σας σε μια φθινοπωρινή εκδρομή. Η πλατεία είναι σχεδόν ολόκληρη σκεπασμένη από πανύψηλα, αιωνόβια πλατάνια που προσφέρουν υπέροχη σκιά. Πλακόστρωτη και ζωντανή, βλέπει στον κεντρικό δρόμο του χωριού και στα πέτρινα κτήρια ολόγυρα, ενώ είναι γεμάτη ταβερνάκια και καφέ. Από τις πέτρινες καμινάδες αναδύεται καπνός που μοσχοβολά καλούδια, όπως πίτες, προβατίνα στα κάρβουνα, αρνίσια παϊδάκια, μοσχαράκι κοκκινιστό και τόσα ακόμη. Δύσκολα αντιστέκεται κανείς στις ταβέρνες της Αγόριανης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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