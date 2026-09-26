20 προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, ως τα Χριστούγεννα
20 προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, ως τα Χριστούγεννα
Από εδώ ως τα Χριστούγεννα, μένουν δεκατρία Σαββατοκύριακα. Για μικρές αποδράσεις δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος μέσα στον χρόνο
Τα σχολεία άνοιξαν, η Αθήνα ξαναγέμισε και τα πρώτα μπουρίνια έκαναν την εμφάνισή τους. Στο Ιόνιο και στο Λιβυκό κολυμπάς ακόμη ως τα μέσα Οκτωβρίου. Στην Πίνδο τα πλατάνια έχουν αρχίσει να κιτρινίζουν, και σε λίγες εβδομάδες θα στηθούν στα χωριά τα καζάνια για το τσίπουρο. Στα μονοπάτια δεν θα βρεις ουρές αλλά ούτε και ζέστη.
Πριν ανοίξεις τον χάρτη, κοίτα και το ημερολόγιο. Η 28η Οκτωβρίου πέφτει φέτος Τετάρτη, οπότε τριήμερο θα βγει μόνο με κάποιες έξτρα ημέρες. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή. Και στις 25 Οκτωβρίου οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω, άρα από εκεί και μετά ξεκινάς νωρίτερα αν θέλεις να φτάσεις με φως. Οι είκοσι προτάσεις που ακολουθούν απλώνονται από τα Τζουμέρκα και τις Πρέσπες ως τα Σφακιά και την Πελοπόννησο και όλες βγαίνουν σε διήμερο με αυτοκίνητο, ανάλογα από που ξεκινάς.
Βουνά και ορεινά χωριά
Στεμνίτσα, Αρκαδία. Χτισμένη στις πλαγιές του Μαινάλου, με πέτρινα αρχοντικά, καμπαναριά και μικρά εργαστήρια αργυροχρυσοχοίας στα σοκάκια, απομεινάρια μιας τέχνης που το χωριό δεν εγκατέλειψε ποτέ. Τον Μάιο του 1821 η Μονή Χρυσοπηγής ορίστηκε έδρα της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας και η Στεμνίτσα λειτούργησε για έναν μήνα ως άτυπη πρωτεύουσα της Επανάστασης. Το φθινόπωρο ταιριάζει στο Μονοπάτι του Μαινάλου, το πρώτο ελληνικό μονοπάτι με πιστοποίηση Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πεζοπορίας. Το τμήμα του που κατεβαίνει στη χαράδρα του Λούσιου περνά κάτω από τις μονές του Προδρόμου και του Φιλοσόφου και θέλει μια ολόκληρη μέρα.
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Πριν ανοίξεις τον χάρτη, κοίτα και το ημερολόγιο. Η 28η Οκτωβρίου πέφτει φέτος Τετάρτη, οπότε τριήμερο θα βγει μόνο με κάποιες έξτρα ημέρες. Τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή. Και στις 25 Οκτωβρίου οι δείκτες γυρίζουν μία ώρα πίσω, άρα από εκεί και μετά ξεκινάς νωρίτερα αν θέλεις να φτάσεις με φως. Οι είκοσι προτάσεις που ακολουθούν απλώνονται από τα Τζουμέρκα και τις Πρέσπες ως τα Σφακιά και την Πελοπόννησο και όλες βγαίνουν σε διήμερο με αυτοκίνητο, ανάλογα από που ξεκινάς.
Βουνά και ορεινά χωριά
Στεμνίτσα, Αρκαδία. Χτισμένη στις πλαγιές του Μαινάλου, με πέτρινα αρχοντικά, καμπαναριά και μικρά εργαστήρια αργυροχρυσοχοίας στα σοκάκια, απομεινάρια μιας τέχνης που το χωριό δεν εγκατέλειψε ποτέ. Τον Μάιο του 1821 η Μονή Χρυσοπηγής ορίστηκε έδρα της Α΄ Πελοποννησιακής Γερουσίας και η Στεμνίτσα λειτούργησε για έναν μήνα ως άτυπη πρωτεύουσα της Επανάστασης. Το φθινόπωρο ταιριάζει στο Μονοπάτι του Μαινάλου, το πρώτο ελληνικό μονοπάτι με πιστοποίηση Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πεζοπορίας. Το τμήμα του που κατεβαίνει στη χαράδρα του Λούσιου περνά κάτω από τις μονές του Προδρόμου και του Φιλοσόφου και θέλει μια ολόκληρη μέρα.
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