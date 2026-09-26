20 προορισμοί για τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου, ως τα Χριστούγεννα

Από εδώ ως τα Χριστούγεννα, μένουν δεκατρία Σαββατοκύριακα. Για μικρές αποδράσεις δεν υπάρχει καλύτερη περίοδος μέσα στον χρόνο