Πυρσόγιαννη: Πέτρινα αρχοντικά μέσα σε πυκνό δρυοδάσος στο χωριό της Ηπείρου
Πυρσόγιαννη: Πέτρινα αρχοντικά μέσα σε πυκνό δρυοδάσος στο χωριό της Ηπείρου
Tο χωριό με τους ξακουστούς τεχνίτες της πέτρας
Οι Πυρσογιαννίτες μαστόροι ήταν ξακουστοί για την τέχνη τους, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Το μεράκι και η αγάπη τους για την τέχνη της πέτρας -την ικανότητα να τη μεταμορφώνουν από ένα γκρι κομμάτι γης σε περίτεχνο δομικό υλικό ή λεπτοδουλεμένο διακοσμητικό στοιχείο, εντοιχισμένο σε τζάκια και τοίχους- είναι φανερά με μια απλή βόλτα στο χωριό.
Η Πυρσόγιαννη, ένα από τα Μαστοροχώρια της Ηπείρου, είναι γνωστή για τους τεχνίτες της πέτρας που από τον 16ο αιώνα περίπου έως τα μέσα του 20ού ταξίδευαν οργανωμένοι σε ομάδες, εντός και εκτός Ελλάδας, δημιουργώντας μοναδικά αρχιτεκτονήματα: γεφύρια, σχολεία, μονές, εκκλησίες, καμπαναριά, ξωκλήσια, νερόμυλους, νεροτριβές, ελαιοτριβεία και άλλα έργα. Η τέχνη τους ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, φτάνοντας ως την Περσία, την Τουρκία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Κονγκό, τη Γαλλία και την Αμερική.
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Η Πυρσόγιαννη, ένα από τα Μαστοροχώρια της Ηπείρου, είναι γνωστή για τους τεχνίτες της πέτρας που από τον 16ο αιώνα περίπου έως τα μέσα του 20ού ταξίδευαν οργανωμένοι σε ομάδες, εντός και εκτός Ελλάδας, δημιουργώντας μοναδικά αρχιτεκτονήματα: γεφύρια, σχολεία, μονές, εκκλησίες, καμπαναριά, ξωκλήσια, νερόμυλους, νεροτριβές, ελαιοτριβεία και άλλα έργα. Η τέχνη τους ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, φτάνοντας ως την Περσία, την Τουρκία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Κονγκό, τη Γαλλία και την Αμερική.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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