Ένα ελληνικό νησί στους 10 καλύτερους προορισμούς βιώσιμου τουρισμού παγκοσμίως για το 2027
TRAVEL.GR

Ένα ελληνικό νησί στους 10 καλύτερους προορισμούς βιώσιμου τουρισμού παγκοσμίως για το 2027

Η Αλόννησος απέσπασε σημαντική διάκριση, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου και της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας.

Ένα ελληνικό νησί στους 10 καλύτερους προορισμούς βιώσιμου τουρισμού παγκοσμίως για το 2027
Η Αλόννησος αναδεικνύεται μεταξύ των 10 καλύτερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως για υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό το 2027, από τον βρετανικό και διεθνώς αναγνωρίσιμο Τ/Ο Intrepid Travel, καταλαμβάνοντας μάλιστα, την 5η θέση στην περίφημη λίστα του: “Intrepid Travel 2027 Not Hot List”.

Η λίστα περιλαμβάνει κάθε χρόνο τους δέκα λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς παγκοσμίως, που όμως διαθέτουν τις προϋποθέσεις να υποδεχθούν περισσότερους επισκέπτες με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Η Αλόννησος επιλέχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αλοννήσου για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων επισκεψιμότητας και δράσεων βιωσιμότητας, όπως επίσης πληροφορίες για τις τουριστικές και λιμενικές υποδομές, τη συνδεσιμότητα, τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού.

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