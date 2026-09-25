Αναζητώντας φθινοπωρινή γαλήνη σε 7 λιγότερο γνωστούς παραθαλάσσιους προορισμούς
TRAVEL.GR

Αναζητώντας φθινοπωρινή γαλήνη σε 7 λιγότερο γνωστούς παραθαλάσσιους προορισμούς

Ήλιος, νερά, βόλτες σε χωριά μας χαρίζουν την ακαταμάχητη αίσθηση ότι το δικό μας καλοκαίρι παίρνει μια μικρή παράταση

Αναζητώντας φθινοπωρινή γαλήνη σε 7 λιγότερο γνωστούς παραθαλάσσιους προορισμούς
Ήλιος, ζεστά νερά, βόλτες σε γραφικούς κόλπους και αυθεντικά χωριά μας χαρίζουν την ακαταμάχητη αίσθηση ότι το δικό μας καλοκαίρι παίρνει μια μικρή παράταση

Αρχές Οκτωβρίου: από τη μια το ημερολόγιο έχει γυρίσει σελίδα κι από την άλλη οι αναμνήσεις του καλοκαιριού δεν έχουν προλάβει να ξεθωριάσουν. Κι αν οι ηλιόλουστες μέρες ευτυχώς καθυστερούν τη μελαγχολία του χειμώνα και οι ήπιες θερμοκρασίες δεν θυμίζουν ότι βαδίζουμε προς την καρδιά του φθινοπώρου, ποιος από μας δεν θα ήθελε λίγη ακόμη από την ξεγνοιασιά των διακοπών και μάλιστα σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, χωρίς πολυκοσμία, με λιγότερη βιασύνη και με περισσότερη ουσία;

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