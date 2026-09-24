Πιερία: Από την παραλία στο βουνό μέσα σε μία ώρα
Πιερία: Από την παραλία στο βουνό μέσα σε μία ώρα
Ισχυρή ζήτηση το 2026, νέες αγορές και το μεγάλο στοίχημα του Ολύμπου.
Σε ικανοποιητικά επίπεδα από πλευράς αφίξεων, διανυκτερεύσεων και εσόδων κλείνει η θερινή τουριστική περίοδος στην Πιερία, παρά τις έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσε η γεωπολιτική αστάθεια, όπως ανέφερε στο Travel.gr ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του προορισμού, κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.
Την ίδια ώρα, η περιοχή επιχειρεί να διευρύνει τη σεζόν και το μείγμα των επισκεπτών της, με νέες αγορές από τη Βρετανία και την Ολλανδία και με τον Όλυμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τουρισμό 12 μηνών.
Πάντως σε ότι αφορά των ξενοδοχείων η εικόνα είναι διαφορετική. Ο κ. Τσιτλακίδης υπογράμμισε ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και από τη φορολογική επιβάρυνση. Κατά την εκτίμησή του, οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο αλλά και μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί την εικόνα ασφαλούς προορισμού, γεγονός που στηρίζει τη ζήτηση και τις αφίξεις.
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Την ίδια ώρα, η περιοχή επιχειρεί να διευρύνει τη σεζόν και το μείγμα των επισκεπτών της, με νέες αγορές από τη Βρετανία και την Ολλανδία και με τον Όλυμπο να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για τουρισμό 12 μηνών.
Πάντως σε ότι αφορά των ξενοδοχείων η εικόνα είναι διαφορετική. Ο κ. Τσιτλακίδης υπογράμμισε ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και από τη φορολογική επιβάρυνση. Κατά την εκτίμησή του, οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο αλλά και μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί την εικόνα ασφαλούς προορισμού, γεγονός που στηρίζει τη ζήτηση και τις αφίξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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