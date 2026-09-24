Οι καλύτερες επιλογές για διαμονή στο Βόρειο Πήλιο
Οι καλύτερες επιλογές για διαμονή στο Βόρειο Πήλιο
Το Βόρειο Πήλιο καλύπτει κάθε ταξιδιωτική επιθυμία.
Στο Βόρειο Πήλιο δεν θα βρείτε πολυτελείς μονάδες. Μπορείτε να απολαύσετε την αυθεντική ατμόσφαιρα των χωριών, μένοντας σε παραδοσιακούς ξενώνες-αρχοντικά στη Ζαγορά και στο Πουρί, ή να επιλέξετε τα μικρά ξενοδοχεία του Χορευτού που απέχουν ελάχιστα από τη θάλασσα.
Στη Ζαγορά
Αρχοντικό Στάμου. Κτίστηκε σε νεοκλασικό ύφος πριν από δυο αιώνες από την οικογένεια Πάντου, γνωστή και εύπορη οικογένεια που δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον τόπο καταγωγής της, στη Ζαγορά Πηλίου. Ο Αλέξανδρος Πάντος υπήρξε ευεργέτης του χωριού και ιδρυτής της Παντείου Σχολής στην Αθήνα. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες το ανέλαβαν το 1995 και έκαναν πλήρη αναπαλαίωση με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτιρίου. Το 2019 ο ξενώνας ανακαινίστηκε ξανά. Θα σας γοητεύσει η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των χώρων φιλοξενίας, που έχουν διαφορετικούς χρωματισμούς και κλασική επίπλωση, καθώς και η καταπράσινη αυλή όπου θα απολαύσετε ελληνικό πρωινό με γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στη Ζαγορά
Αρχοντικό Στάμου. Κτίστηκε σε νεοκλασικό ύφος πριν από δυο αιώνες από την οικογένεια Πάντου, γνωστή και εύπορη οικογένεια που δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον τόπο καταγωγής της, στη Ζαγορά Πηλίου. Ο Αλέξανδρος Πάντος υπήρξε ευεργέτης του χωριού και ιδρυτής της Παντείου Σχολής στην Αθήνα. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες το ανέλαβαν το 1995 και έκαναν πλήρη αναπαλαίωση με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτιρίου. Το 2019 ο ξενώνας ανακαινίστηκε ξανά. Θα σας γοητεύσει η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των χώρων φιλοξενίας, που έχουν διαφορετικούς χρωματισμούς και κλασική επίπλωση, καθώς και η καταπράσινη αυλή όπου θα απολαύσετε ελληνικό πρωινό με γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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