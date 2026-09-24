Παπαπαρασκευάς: Εκατό χρόνια μέσα σε ένα ασημόχαρτο
Παπαπαρασκευάς: Εκατό χρόνια μέσα σε ένα ασημόχαρτο
Στην Ξάνθη, η καριόκα του Παπαπαρασκευά διατηρεί εδώ και έναν αιώνα την ίδια ξεχωριστή συνταγή.
UPD:
Στην Ξάνθη, η καριόκα εξακολουθεί να φτιάχνεται με δικό της παντεσπάνι, καρύδια και μια σοκολάτα αποκλειστικής συνταγής.
Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη, στο Πετροχώρι, η ημέρα στο εργαστήριο του Παπαπαρασκευά έχει τον δικό της ρυθμό.
Τα καρύδια σπάνε λίγο πριν χρησιμοποιηθούν, τα λεπτά μπισκότα για τα πουράκια τυλίγονται όσο είναι ακόμη ζεστά και οι καριόκες περνούν μία μία από τη σοκολάτα. Στο τέλος της παραγωγής, τυλίγονται ξεχωριστά και μπαίνουν στη σειρά, έτοιμες να ταξιδέψουν.
Έναν αιώνα μετά την πρώτη τους εμφάνιση, εξακολουθούν να φτιάχνονται στην πόλη όπου γεννήθηκαν. Η σκουρόχρωμη επικάλυψη σπάει στο δάγκωμα και αποκαλύπτει ένα πυκνό εσωτερικό από παντεσπάνι, καρύδι και σοκολάτα. Ένα μικρό γλυκό, που για την πόλη της Ξάνθης έχει διαφορετικό βάρος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η μία δύσκολα αναφέρεται χωρίς την άλλη.
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UPD:
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