4 ελληνικά χωριά δίπλα σε μαγευτικές λίμνες
TRAVEL.GR

4 ελληνικά χωριά δίπλα σε μαγευτικές λίμνες

Όμορφα χωριά κοντά σε σημαντικούς υγροβιότοπους

4 ελληνικά χωριά δίπλα σε μαγευτικές λίμνες
Αν κάτι ξεχωρίζει στο ελληνικό τοπίο, είναι η ποικιλία του. Μια ποικιλία που δεν περιορίζεται μόνο σε παραλίες και βουνοκορφές, αλλά περιλαμβάνει και λίμνες – έστω κι αν δεν έχουν το μέγεθος ή τον αριθμό αυτών της Ευρώπης. Λίμνες που αποτελούν πανέμορφα οικοσυστήματα με σημαντική αξία, παραδοσιακές δραστηριότητες και συνήθως ήπια τουριστική ανάπτυξη. Παρακάτω, προτείνουμε τέσσερα χωριά στις όχθες, ή πολύ κοντά στις όχθες, ελληνικών λιμνών που αξίζει να προσθέσετε στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό σας.

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