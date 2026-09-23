Γιώργος Αγγελόπουλος: Η νέα εποχή του Φεστιβάλ Δράμας και το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην Ελλάδα
Γιώργος Αγγελόπουλος: Η νέα εποχή του Φεστιβάλ Δράμας και το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους στην Ελλάδα
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Δράμας μιλά στο Travel.gr για το σινεμά και την παραγωγή ελληνικών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
«Περισσότερη ουσία, λιγότερος εντυπωσιασμός». Ο συνδυασμός αυτών των λέξεων που μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν μότο για έναν ουσιαστικό τρόπο ζωής, είναι η φιλοσοφία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Γιώργου Αγγελόπουλου, για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), αφ’ ης στιγμής βρέθηκε στο τιμόνι του τον Φεβρουάριο του 2025.
Μην αποκλείνοντας από αυτόν τον στόχο, ανταποκρίθηκε στη δύσκολη μεταβατική περίοδο ανάληψης καθηκόντων και διενέργειας του 48ου Φεστιβάλ (Σεπτέμβριος 2025) και στη φετινή, 49η διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, ανέβασε ακόμα υψηλότερα τον πήχη με τη δημιουργία του νεοσύστατου τμήματος Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ. Στόχος, όπως αναφέρει στο Travel, είναι να ενθαρρυνθεί η ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και εάν το επίπεδο αυτών των ταινιών είναι υψηλό, στην επόμενη, επετειακή 50η διοργάνωση, να δημιουργηθεί το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Μην αποκλείνοντας από αυτόν τον στόχο, ανταποκρίθηκε στη δύσκολη μεταβατική περίοδο ανάληψης καθηκόντων και διενέργειας του 48ου Φεστιβάλ (Σεπτέμβριος 2025) και στη φετινή, 49η διοργάνωση που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, ανέβασε ακόμα υψηλότερα τον πήχη με τη δημιουργία του νεοσύστατου τμήματος Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ. Στόχος, όπως αναφέρει στο Travel, είναι να ενθαρρυνθεί η ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και εάν το επίπεδο αυτών των ταινιών είναι υψηλό, στην επόμενη, επετειακή 50η διοργάνωση, να δημιουργηθεί το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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