Τα σχέδια του Leo Messi στον ξενοδοχειακό κλάδο
Τα σχέδια του Leo Messi στον ξενοδοχειακό κλάδο
Η συνάντηση του με τον Gabriel Escarrer στο Μαϊάμι και τα επόμενα βήματα για τα MiM Hotels.
Μετά από έναν επιτυχημένο πρώτο χρόνο συνεργασίας, με ορόσημο την ένταξη των MiM Hotels στο χαρτοφυλάκιο της Meliá Collection, ο Leo Messi και ο Gabriel Escarrer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, συναντήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, όπου πέρασαν χρόνο σε χαλαρό κλίμα μαζί με τις οικογένειές τους, μετά τον αγώνα του Messi.
Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για έναν απολογισμό του πρώτου έτους της συνεργασίας τους και, κυρίως, για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, με επίκεντρο τα πλάνα επέκτασης των MiM Hotels και νέα κοινά projects που πρόκειται να παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για έναν απολογισμό του πρώτου έτους της συνεργασίας τους και, κυρίως, για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, με επίκεντρο τα πλάνα επέκτασης των MiM Hotels και νέα κοινά projects που πρόκειται να παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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